В 2023 году в Москве начнут продавать карты «Тройка» с российскими чипами

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, карты с чипами отечественного производства «полностью соответствуют стандартам городского транспорта». Это значит, что для их внедрения не нужно менять или дорабатывать оборудование турникетов, касс и автоматов.