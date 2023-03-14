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В 2023 году в Москве начнут продавать карты «Тройка» с российскими чипами

Виктория Шанина
Сегодня в 12:13

В 2023 году в автоматы и кассы московского метро поступят около 6,5 млн карт «Тройка» с российскими чипами. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, карты с чипами отечественного производства «полностью соответствуют стандартам городского транспорта». Это значит, что для их внедрения не нужно менять или дорабатывать оборудование турникетов, касс и автоматов.

Отмечается, что разработка полностью российского чипа для «Троек» началась еще в 2019 году. Занимается этим ООО «МСП», созданное Московским метрополитеном и АО «Микрон» в 2018-м.

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теги
НИИМЭ и Микрон
люди
Максим Ликсутов
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