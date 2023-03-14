Посмотрите эксклюзивный трейлер нового фильма Бориса Хлебникова «Снегирь»

«Мы прочитали книгу Георгия Владимова „Три минуты молчания“ <…> и поняли, что нам нужно самостоятельно погрузиться в мир моряков, потому что события в книге во многом опираются на реалии того времени. Поэтому мы отсекли огромную часть того, что описывается в книге и начали придумывать своих собственных героев», — рассказала Мещанинова.