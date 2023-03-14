Посмотрите эксклюзивный трейлер нового фильма Бориса Хлебникова «Снегирь»

«Атмосфера Кино» поделилась с «Афишей Daily» эксклюзивным трейлером фильма Бориса Хлебникова «Снегирь». Премьера ленты состоится 8 июня.
В центре сюжета — банда морских бродяг с корабля «Снегирь». Они все разные, но у них есть общие цели — взять улов побогаче, хорошо заработать и вернуться на берег живыми.
«Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля», — гласит синопсис проекта.
В качестве продюсеров выступили Сергей Сельянов («Брат») и Наталья Дрозд («Аритмия») В основу сценария, который написали Наталия Мещанинова и Хлебников, лег роман Георгия Владимова «Три минуты молчания».
«Мы прочитали книгу Георгия Владимова „Три минуты молчания“ <…> и поняли, что нам нужно самостоятельно погрузиться в мир моряков, потому что события в книге во многом опираются на реалии того времени. Поэтому мы отсекли огромную часть того, что описывается в книге и начали придумывать своих собственных героев», — рассказала Мещанинова.
В «Снегире» снялись Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Михаил Кремер, Владимир Лукяньчиков