Британец украл тысячу рукописей известных авторов, включая Маргарет Этвуд. Он рассказал о мотивах

Сотрудник лондонского офиса издательства Simon & Schuster Филиппо Бернардини украл больше тысячи рукописей современных писателей. Теперь он готовится к оглашению приговора, пишет The Bookseller.
В издательстве Бернардини занимался вопросами прав на произведения. По версии следствия, с августа 2016 года и вплоть до ареста в январе 2022-го он успел выдать себя за более чем сотню людей из книгоиздательской среды.
ㅤ
В 2020-м New York Times писал, что мошенник нацелился на автора книги «Нормальные люди» Салли Руни и Иена Маккьюэна, написавшего «Искупление».
ㅤ
В 2021 году к шведским редакторам cерии «Миллениум» Стига Ларссона обратился мужчина, представившийся коллегой из Италии. Он запросил копию материала для перевода.
Дело расследуется в США. В январе 2023 года Бернардини признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве и согласился выплатить компенсацию в размере 88 тыс. долларов. Ему грозит до двадцати лет тюрьмы.
Ссылаясь на судебные документы, The Bookseller передает, что Бернардини раскаялся в содеянном и впервые начал рассказывать о своих мотивах: «Рукописи я никогда никому не передавал. Я хотел тайно обладать ими, быть в числе тех, кто будет их лелеять, нежно хранить еще до того, как книги окажутся в магазинах».
Бернардини добавил: «Были случаи, когда я читал текст и ощущал особенную связь с его автором, будто я был редактором этой книги».
«Я работал и наблюдал, как материалы передавались редакторам, агентам и литературным скаутам. Даже людям, которые не работают в книгоиздательстве. Так почему же я не могу их прочесть?», — сообщил обвиняемый.
Бернардини заявил, что однажды создал фейковый адрес электронной почты своего знакомого из книжной отрасли и отправил с него запрос на одну из рукописей. Он писал, сохраняя стиль и тон этого человека, — тот, судя по сообщению The Bookseller, был его бывшим коллегой. Запрос был удовлетворен.
«С момента, когда эту просьбу выполнили, мое поведение стало навязчивым, это было наваждение. <…> У меня было жуткое желание ощутить себя одним из профи в книгоиздательстве, прочесть все новые книги. Часть меня хотела верить, что я таковым и являюсь», — заявил он.
Следствие считает, что всего у Бернардини было 160 поддельных почтовых ящиков. Сам он назвал свои действия «вопиюще грубыми, глупыми, неправильными».
Адвокат Бернардини заявила, что ее клиент вырос одиноким затравленным ребенком в консервативной части Италии и в книгах он находил успокоение, буквально «зарывался в них». Она отметила, что финансовую выгоду из текстов он извлекать не планировал. Примет ли это во внимание суд, неизвестно. Приговор будет оглашен 5 апреля.