Британец украл тысячу рукописей известных авторов, включая Маргарет Этвуд. Он рассказал о мотивах

Ссылаясь на судебные документы, The Bookseller передает, что Бернардини раскаялся в содеянном и впервые начал рассказывать о своих мотивах: «Рукописи я никогда никому не передавал. Я хотел тайно обладать ими, быть в числе тех, кто будет их лелеять, нежно хранить еще до того, как книги окажутся в магазинах».