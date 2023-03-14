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ТАСС: на Кубе начали принимать карты платежной системы «Мир»

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:07

Несколько банков на Кубе начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

По его словам, логотип платежной системы появился в интерфейсе некоторых банкоматов в Гаване. Они позволяют снять деньги с российских карт, правда исключительно в кубинских песо.

«Приблизительный курс обмена рублей на кубинские песо при снятии наличных в банкомате — 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии за операцию», — отметили в информагентстве.

В ресторанах и магазинах картами «Мир» пока по-прежнему расплатиться не получится. Однако такая возможность вскоре появится, рассказали сотрудники некоторых учреждений. Когда именно это произойдет, неизвестно.

Официальных заявлений о запуске платежной системы «Мир» в стране не поступало. Но, по словам местных жителей, для организации оплаты с помощью карт «Мир» владельцам кафе и ресторанов необходимо только настроить оборудование.

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда в мае 2022 года утверждал, что намерен открыть для российских туристов возможность расплачиваться картами «Мир». По его словам, работа над интеграцией платежной системы уже началась.

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