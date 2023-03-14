ТАСС: на Кубе начали принимать карты платежной системы «Мир»

Несколько банков на Кубе начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
По его словам, логотип платежной системы появился в интерфейсе некоторых банкоматов в Гаване. Они позволяют снять деньги с российских карт, правда исключительно в кубинских песо.
«Приблизительный курс обмена рублей на кубинские песо при снятии наличных в банкомате — 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии за операцию», — отметили в информагентстве.
В ресторанах и магазинах картами «Мир» пока по-прежнему расплатиться не получится. Однако такая возможность вскоре появится, рассказали сотрудники некоторых учреждений. Когда именно это произойдет, неизвестно.
Официальных заявлений о запуске платежной системы «Мир» в стране не поступало. Но, по словам местных жителей, для организации оплаты с помощью карт «Мир» владельцам кафе и ресторанов необходимо только настроить оборудование.
Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда в мае 2022 года утверждал, что намерен открыть для российских туристов возможность расплачиваться картами «Мир». По его словам, работа над интеграцией платежной системы уже началась.