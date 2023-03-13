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В Японии пересмотрят приговор 87-летнего мужчины, который ожидает казни более 50 лет

Юлия Онодэра
Вчера в 23:01

В Японии проведут новый суд над 87-летним Ивао Хакамадой, который с 1968 года ожидает смертной казни за убийство семьи из четырех человек. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

По информации правозащитной организации Amnesty International, Хакамада дольше всех в мире ожидает исполнения своего смертного приговора. Его признали виновным в убийстве начальника, его супруги и двоих детей в 1966 году.

Хакамада признался в преступлении после 20 дней допросов. Однако затем, уже во время суда, заявил, что его показания были даны под давлением. По словам подсудимого, в ходе допросов его били и пытали.

Адвокаты мужчины утверждали, что доказательства его вины были сфабрикованы. В 2014 году региональный суд распорядился вновь рассмотреть дело и выпустил Хакамаду из‑под стражи. Верховный суд согласился с этим решением.

Теперь у 87-летнего подсудимого появится новая возможность доказать свою невиновность. В рамках нового расследования проведут анализ ДНК предполагаемого убийцы и сравнят его с ДНК Хакамады.

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