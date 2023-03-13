Реклама
Новости

На Чукотке начались съемки сериала «‎Челюскин. Первые» с Глебом Калюжным в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:49

В Архангельской области и на Чукотке начались съемки шестисерийного сериала more.tv «‎Челюскин. Первые». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Действие сериала будет развиваться в феврале 1934 года. Сюжет расскажет о молодых и дерзких полярниках во главе с Отто Шмидтом, которые искренне верили, что на пароходе «Челюскин» им удастся пройти Северный морской путь.

«Но великие идеи обернулись великой трагедией: судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях челюскинцам приходится каждую минуту бороться за жизнь», — гласит синопсис.

Главные роли в исторической драме исполняют Глеб Калюжный («‎Трудные подростки»‎), Стася Милославская («‎Огонь»), Кирилл Кяро («‎Эпидемия») и Дмитрий Куличков («‎Хрустальный»‎). Шоураннером сериала выступает Федор Бондарчук при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

расскажите друзьям
теги
Институт развития интернета
люди
Глеб КалюжныйОтто ШмидтСтася МилославскаяКирилл КяроДмитрий КуличковФедор Бондарчук
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»