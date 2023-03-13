На Чукотке начались съемки сериала «‎Челюскин. Первые» с Глебом Калюжным в главной роли

В Архангельской области и на Чукотке начались съемки шестисерийного сериала more.tv «Челюскин. Первые». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Действие сериала будет развиваться в феврале 1934 года. Сюжет расскажет о молодых и дерзких полярниках во главе с Отто Шмидтом, которые искренне верили, что на пароходе «Челюскин» им удастся пройти Северный морской путь.
«Но великие идеи обернулись великой трагедией: судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях челюскинцам приходится каждую минуту бороться за жизнь», — гласит синопсис.
Главные роли в исторической драме исполняют Глеб Калюжный («Трудные подростки»), Стася Милославская («Огонь»), Кирилл Кяро («Эпидемия») и Дмитрий Куличков («Хрустальный»). Шоураннером сериала выступает Федор Бондарчук при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).