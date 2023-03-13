На музыканта Максима Покровского* составили протокол о дискредитации

На лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского* составили протокол о дискредитации армии по части 1 статьи 20.3.3 КоАП. Об этом сообщает РБК.
Максимальное наказание по статье — штраф до 50 тыс. рублей. Рассмотрение дела назначено на 27 марта, рассказала пресс-секретарь суда Елена Торосова.
После 24 февраля группа и сам Покровский выступили против спецоперации на территории Украины. Музыкант называл происходящее там «одной из самых печальных» глав российской истории.
Позже «Ногу свело!» выпустила песню «Нам не нужна война», а также проводила концерты в поддержку украинских больниц и беженцев. Сейчас музыканты находятся в европейском турне.
* Признан иноагентом.