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На музыканта Максима Покровского* составили протокол о дискредитации

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:11

На лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского* составили протокол о дискредитации армии по части 1 статьи 20.3.3 КоАП. Об этом сообщает РБК.

Максимальное наказание по статье — штраф до 50 тыс. рублей. Рассмотрение дела назначено на 27 марта, рассказала пресс-секретарь суда Елена Торосова.

После 24 февраля группа и сам Покровский выступили против спецоперации на территории Украины. Музыкант называл происходящее там «одной из самых печальных» глав российской истории.

Позже «Ногу свело!» выпустила песню «Нам не нужна война», а также проводила концерты в поддержку украинских больниц и беженцев. Сейчас музыканты находятся в европейском турне.

* Признан иноагентом.

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