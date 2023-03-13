«Сбер»: мошенники под видом полиции могут говорить, что банк украл данные для переводов Украине

«Сбер» предупредил о новом виде мошенничества, при котором клиентам банков звонят под видом сотрудников полиции или ФСБ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу банка.
Злоумышленники представляются клиенту правоохранителями и говорят, что его данные украл сотрудник банка, чтобы переводить деньги в пользу ВСУ. Чтобы избежать ответственности за переводы украинской стороне по статье о госизмене, клиента просят отправить деньги на счета мошенников или взять кредит, чтобы якобы вычислить банковского сотрудника.
В пресс-службе «Сбера» посоветовали включить уведомления о банковских операциях и следить за их историей. Также в банке напомнили, что сотрудники финансовой организации никогда не будут требовать продиктовать номер карты или код на обратной стороне.