Белла Рэмси продолжит играть роль Элли во втором сезоне сериала «The Last of Us»

Геймдиректор дилогии и один из шоураннеров сериала «The Last of Us» Нил Дракманн заявил, что Белла Рэмси продолжит играть роль Элли во втором сезоне.
Разговоры о смене актрисы появились на фоне того, что в первом сезоне развивались события первой части игры 2013 года, а во втором авторы расскажут историю продолжения The Last of Us 2020 года. Между проектами по сюжету есть пятилетний скачок времени, во время которого Элли заметно взрослеет.
Крейг Мазин и Дракманн выступили категорически против изменения актрисы. Они подчеркнули, что на данный момент Рэмси 19 лет (тот же возраст, что и у Элли во второй части игры), а значит, она будет еще старше к тому времени, когда начнутся съемки второго сезона.
«Мы знаем, что будем делать с точки зрения костюма, грима и прически, но, что более важно, мы также знаем дух и душу актера», — пояснил Мазин.
Действие первого сезона сериала развивается через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.
Сегодня, 13 марта, вышла последняя серия проекта. Сериал стал самой высокоценной киноадаптацией видеоигры в истории с оценкой 9,1 на IMDb. Следом за «The Last of Us» идут «Ведьмак» и «Аркейн».