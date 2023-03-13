Белла Рэмси продолжит играть роль Элли во втором сезоне сериала «The Last of Us»

Крейг Мазин и Дракманн выступили категорически против изменения актрисы. Они подчеркнули, что на данный момент Рэмси 19 лет (тот же возраст, что и у Элли во второй части игры), а значит, она будет еще старше к тому времени, когда начнутся съемки второго сезона.