Цифровая премьера «Чебурашки» состоится в марте

«Достоевский когда‑то говорил: „Каждый из нас предан либо кому‑то, либо кем‑то“ — и здесь история о преданности и о предательстве, о дружбе и надежде, о семье и любви, и о прощении. Чебурашка всех нас, так или иначе, делает детьми, и мы становимся искреннее и как‑то лучше», — подчеркнула актриса Полина Максимова, сыгравшая Таню, талантливого кондитера и дочь Гены.