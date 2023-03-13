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Цифровая премьера «Чебурашки» состоится в марте

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:17

Цифровая премьера фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко состоится 16 марта на Start. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Лента выходит спустя чуть больше двух месяцев после старта проката в кинотеатрах. Всего за две недели семейная картина стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы «Чебурашки» в России и других странах СНГ превысили 6,8 млрд рублей.

Сюжет рассказывает об анимированном главном герое, который попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма.

«Достоевский когда‑то говорил: „Каждый из нас предан либо кому‑то, либо кем‑то“ — и здесь история о преданности и о предательстве, о дружбе и надежде, о семье и любви, и о прощении. Чебурашка всех нас, так или иначе, делает детьми, и мы становимся искреннее и как‑то лучше», — подчеркнула актриса Полина Максимова, сыгравшая Таню, талантливого кондитера и дочь Гены.

Помимо нее в картине снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова и другие.

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Дмитрий ДьяченкоПолина МаксимоваСергей ГармашЕлена ЯковлеваОльга КузьминаФедор ДобронравовСергей ЛавыгинДмитрий Лысенков
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