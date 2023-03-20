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«Из произведения искусства в товар с Shein»: тиктокерку осудили за переделку винтажного платья

Анна Красюк
Сегодня в 19:38

Келли Хейер купила на eBay винтажное нежно-голубое платье за 55 долларов. Вероятно, оно предназначалось для больших торжеств или театральных выступлений: платье в пол с расшитыми пышными рукавами и поясом выглядит слишком нарядно для повседневных событий. Девушка захотела отпраздновать в нем день рождения, но перед этим попробовать себя в роли модельера и внести некоторые изменения в наряд. «Попытка превратить это и без того особенное винтажное платье 1970-х во что‑то еще более особенное», — подписала она ролик в тиктоке. По словам Хейер, она вдохновлялась одновременно и платьем Золушки, которое носила Дрю Бэрримор в фильме «История вечной любви», и платьями эпохи Итальянского Ренессанса, и эпохой диско 1960-х и 1970-х.

Тиктокерка сняла на видео процесс переделки платья: она отрезала его низ, сделала декольте более глубоким, перешила стразы — работа заняла почти две недели. Но когда девушка поделилась финальным результатом, она внезапно столкнулась с волной осуждения: ей писали, что она превратила платье «из красивой винтажной работы или произведения искусства в то, что вы найдете в SheinКрупный китайский онлайн-магазин, известный доступными ценами.», и добавляли, что ей «хватило наглости взять что‑то, что прошло сквозь время, и уничтожить это». При этом многие зрители начали поддерживать Хейер: «Она проделала невероятную работу и показала нам, как легко жить экологично и модно», — пишут в твиттере.

Девушка записала новые видео, чтобы ответить на нападки. «Некоторые из вас ведут себя так, как будто я лично пришла в ваш дом и сожгла свадебное платье вашей бабушки», — удивляется она. И добавляет, что комментаторы волнуются из‑за платья, «о существовании которого не знали еще 24 часа назад».

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