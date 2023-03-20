«Из произведения искусства в товар с Shein»: тиктокерку осудили за переделку винтажного платья

Келли Хейер купила на eBay винтажное нежно-голубое платье за 55 долларов. Вероятно, оно предназначалось для больших торжеств или театральных выступлений: платье в пол с расшитыми пышными рукавами и поясом выглядит слишком нарядно для повседневных событий. Девушка захотела отпраздновать в нем день рождения, но перед этим попробовать себя в роли модельера и внести некоторые изменения в наряд. «Попытка превратить это и без того особенное винтажное платье 1970-х во что‑то еще более особенное», — подписала она ролик в тиктоке. По словам Хейер, она вдохновлялась одновременно и платьем Золушки, которое носила Дрю Бэрримор в фильме «История вечной любви», и платьями эпохи Итальянского Ренессанса, и эпохой диско 1960-х и 1970-х.