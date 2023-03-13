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Казахстанский ВТБ начал выпускать пластиковые карты «Мир»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:50

Банк ВТБ в Казахстане запустил выпуск пластиковых карт российской платежной системы «Мир». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

На такие карты можно перевести деньги с российских, а также расплачиваться ими в Казахстане.

«Карта станет незаменимой для людей, отправляющихся в Россию для учебы, работы или по личным целям. Ведь благодаря ей вы всегда сможете расплатиться за покупки и снять деньги», — говорят в пресс-службе.

Отмечается, что «ВТБ Казахстан» обслуживает как собственные карты «Мир», так и зарубежные.

«Это значит, что вы сможете снимать деньги без ограничений по числу операций», — пояснили в банке.

В декабре 2022 года казахстанский ВТБ начал выдавать цифровые карты «Мир». Их владельцы (как и держатели пластиковых карт) могут получать переводы из любого иностранного банка, оформлять онлайн-покупки в российских сервисах, а также проводить операции в приложении VTB KZ Online.

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Банк ВТБ
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