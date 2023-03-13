Sound Up проведет два концерта, посвященных современному фортепианному искусству

24 марта в центре «Зотов» пройдут два концерта в рамках программы Sound Up Forte. Они будут посвящены многообразности современного фортепианного искусства и музыкальным инновациям, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.
На концертах прозвучат композиции героев западной музыкальной сцены и конструктивистов 1920-х годов. Представители Sound Up отмечают, что программа вдохновлена промышленным пространством центра «Зотов» — архитектурного памятника эпохи конструктивизма.
«Почти сто лет назад в его стенах находился Хлебозавод № 5, в ноябре прошлого года здание возродилось как центр исследования конструктивизма, в котором соединились история и актуальное искусство», — говорится в пресс-релизе мероприятия.
Первый концерт откроет композитор и пианист Риад Маммадов, развивающий стиль джаз-мугам. Новые сочинения композитора сочетают в себе европейские и восточные традиции. А пианистки Мария Садурдинова и Ульяна Ловчикова на двух роялях исполнят композиции Филипа Гласса и Симеона тен Хольта, представительницы нью-йоркского андеграунда Мередит Монк и самого исполняемого композитора США — Дэвида Лэнга.
Во втором концерте будут собраны «футуристические эксперименты советских авангардистов» — от Александра Мосолова до Дмитрия Шостаковича. Исполнит произведения солист Московского ансамбля современной музыки Михаил Дубов. Следом прозвучит музыка американского континента — дуэт Садурдиновой и Ловчиковой сыграет пьесу для двух роялей Джона Адамса и российские премьеры Дэвида Лэнга, Мередит Монк и Брайса Десснера.