Sound Up проведет два концерта, посвященных современному фортепианному искусству

Первый концерт откроет композитор и пианист Риад Маммадов, развивающий стиль джаз-мугам. Новые сочинения композитора сочетают в себе европейские и восточные традиции. А пианистки Мария Садурдинова и Ульяна Ловчикова на двух роялях исполнят композиции Филипа Гласса и Симеона тен Хольта, представительницы нью-йоркского андеграунда Мередит Монк и самого исполняемого композитора США — Дэвида Лэнга.