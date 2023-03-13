Онлайн-сервисы обяжут отправлять пуш-уведомления о списании платы за подписку

Онлайн-сервисы в РФ могут обязать заранее предупреждать пользователей о списаниях за подписки. Законопроект, который обсуждался больше года, собираются внести в Госдуму до конца весенней сессии, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.
По словам собеседников, 9 марта в АНО «Цифровая экономика» прошло совещание по законопроекту, в нем участвовали представители «Яндекса», ВТБ, «Сбера» и фонда «Центр стратегических разработок». Документ готовит депутат «Единой России» Антон Немкин, что он и подтвердил изданию.
Источник «Коммерсанта» рассказал о «принципиальном для операторов интернет-сервисов изменении», которого они сумели добиться. Сначала вместе с поправками в законе о защите прав потребителей планировалось обязать операторов за сутки направлять клиентам уведомление (пуш или электронное письмо) о списании оплаты ежемесячной подписки — внутри него должна была быть кнопка отказа от подписки. Операторы добились того, что вместо кнопки отказа будет ссылка на пользовательское соглашение и другая информация о подписке.
Законопроект встретил серьезный отпор бизнеса, причем некоторые все еще против, поэтому обсуждение растянулось на год, рассказал источник. Операторы сервисов боятся потерять «спящих» подписчиков — тех, кто, например, забыл отменить пробную подписку на месяц.
Многие компании и так уведомляют пользователей об окончании подписки и будущем списании средств за нее, но пятая часть потребителей не получает таких сообщений, рассказал один из участников обсуждения, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. У многих пользователей возникают сложности с отслеживанием платных подписок, их отменой после пробного периода, отметил он.
Источник в крупной IT-компании объясняет, что, согласно статистике, в среднем клиенты аудиовизуальных сервисов пользуются подпиской около пяти месяцев, то есть «проблемы отписаться нет». Нововведение может увеличить число отказов на 15–20%, считает он.