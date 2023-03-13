Онлайн-сервисы обяжут отправлять пуш-уведомления о списании платы за подписку

Источник «Коммерсанта» рассказал о «принципиальном для операторов интернет-сервисов изменении», которого они сумели добиться. Сначала вместе с поправками в законе о защите прав потребителей планировалось обязать операторов за сутки направлять клиентам уведомление (пуш или электронное письмо) о списании оплаты ежемесячной подписки — внутри него должна была быть кнопка отказа от подписки. Операторы добились того, что вместо кнопки отказа будет ссылка на пользовательское соглашение и другая информация о подписке.