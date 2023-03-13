Из App Store пропало приложение ВТБ под видом ресторанного справочника

Банк запустил свое замаскированное приложение 1 марта. Оно называлось «Все просто» и якобы предлагало следить за скидками и купонами от кафе и ресторанов.
В отзывах под приложением пользователи довольно быстро поняли, в чем подвох. Но большинство призывало не упоминать «известную аббревиатуру из трех букв», чтобы онлайн-банк не заблокировали.
Оригинальное приложение «ВТБ онлайн» пропало App Store после того, как США анонсировали 24 февраля 2022 года пакет антироссийских санкций (под ограничения тогда попал и ВТБ).
Первый аналог под названием «Прайм баланс» появился в онлайн-магазине в мае 2022-го, однако в августе он был удален из App Store. Ранее установленные приложения «ВТБ онлайн» и «Прайм баланс» продолжают работать.
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