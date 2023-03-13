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Из App Store пропало приложение ВТБ под видом ресторанного справочника

Виктория Шанина
Сегодня в 10:44

Онлайн-магазин App Store удалил копию банковского приложения ВТБ, которое работало под видом ресторанного справочника. Внимание на это обратил портал Inc.Russia.

Банк запустил свое замаскированное приложение 1 марта. Оно называлось «Все просто» и якобы предлагало следить за скидками и купонами от кафе и ресторанов.

В отзывах под приложением пользователи довольно быстро поняли, в чем подвох. Но большинство призывало не упоминать «известную аббревиатуру из трех букв», чтобы онлайн-банк не заблокировали.

Оригинальное приложение «ВТБ онлайн» пропало App Store после того, как США анонсировали 24 февраля 2022 года пакет антироссийских санкций (под ограничения тогда попал и ВТБ).

Первый аналог под названием «Прайм баланс» появился в онлайн-магазине в мае 2022-го, однако в августе он был удален из App Store. Ранее установленные приложения «ВТБ онлайн» и «Прайм баланс» продолжают работать.

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Банк ВТБ
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