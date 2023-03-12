На ВДНХ появится канатная дорога с кабинками в виде стеклянных шаров

В парке «Орион» на ВДНХ появится канатная дорога. Кабинки для нее сделают в виде стеклянных шаров. Об этом пишет «Москвич Mag» со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Из прозрачных куполов будет открываться вид на всю территорию парка аттракционов и главную аллею ВДНХ. Маршрут канатной дороги будет простираться от «Ориона» до океанариума.
Когда будет открыт парк и сама канатная дорога, пока неизвестно. Вероятно, это произойдет к следующему Дню города.
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