Реклама
Новости

На ВДНХ появится канатная дорога с кабинками в виде стеклянных шаров

Виктория Шанина
Сегодня в 17:03

В парке «Орион» на ВДНХ появится канатная дорога. Кабинки для нее сделают в виде стеклянных шаров. Об этом пишет «Москвич Mag» со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Из прозрачных куполов будет открываться вид на всю территорию парка аттракционов и главную аллею ВДНХ. Маршрут канатной дороги будет простираться от «Ориона» до океанариума.

Когда будет открыт парк и сама канатная дорога, пока неизвестно. Вероятно, это произойдет к следующему Дню города.

расскажите друзьям
теги
ВДНХ
люди
Сергей Кузнецов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»