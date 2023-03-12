В Кишиневе проходят протесты из‑за роста цен на энергоресурсы. Полиции сообщили о минировании

В молдавской столице Кишеневе проходит массовый митинг в рамках акции «Движение за народ», которую поддерживает, в частности, оппозиционная партия «Шор». Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
Организаторы акции установили сцену и колонки. Протестующие выкрикивают: «Долой [президента Молдавии] Майю Санду», «Позор, долой диктатуру».
Основные требования манифестантов: оплата зимних счетов за отопление и электричество, а также отставка президента и правительства страны.
Блокируя движение протестующих, власти выставили против них спецназ и перекрыли дорогу рейсовыми автобусами. По данным местной полиции, задержаны 54 человека «с подозрительным поведением и запрещенными предметами». Из них 21 участник протеста несовершеннолетний.
Как отмечает РИА «Новости», в столицу должны были приехать жители других регионов, однако полиция утром 12 марта начала останавливать автобусы и выводить пассажиров. В итоге массовые протесты проходили также прямо на трассах.
К 14.15 правоохранительные органы Молдавии получили уже четыре сообщения о минировании от одного человека. Местные власти расценивают это как попытку дестабилизировать ситуацию.
Массовые протесты начались в Молдавии еще весной 2022 года. На фоне подорожания цен на энергоресурсы у населения выросли долги за коммунальные услуги. Тарифы на газ выросли в прошлом году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.