В Кишиневе проходят протесты из‑за роста цен на энергоресурсы. Полиции сообщили о минировании

Массовые протесты начались в Молдавии еще весной 2022 года. На фоне подорожания цен на энергоресурсы у населения выросли долги за коммунальные услуги. Тарифы на газ выросли в прошлом году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.