Российские ритейлеры 12 storeez и «Л’Этуаль» готовы открыться в Дубае

«Нашим брендам придется доказать, что они не хуже, и побороться за своего покупателя. Но с учетом того, что они развивались в похожей среде, это посильная задача. К числу рисков можно отнести, как и в любом стартапе, высокий уровень конкуренции с международными марками, сложности логистики», — добавил вице-президент Союза торговых сетей.