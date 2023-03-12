Российские ритейлеры 12 storeez и «Л’Этуаль» готовы открыться в Дубае

Несколько российских ритейлеров готовятся выйти на рынок Дубая. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента Союза торговых сетей Павла Люлина.
Среди таких ритейлеров — бренд одежды 12 storeez и косметическая сеть «Л’Этуаль». Их магазины могут открыться в конце лета — начале осени. Форматы точек по размеру и ассортименту будут аналогичны тем, которые работают в торговых центрах в России.
«Российский бизнес и многие наши сограждане уже работают в Дубае, поэтому выход на этот рынок станет логичным и рациональным с точки зрения развития компаний. Тем более что в прошлом году рекордное количество фирм РФ открыли там офисы», — сказал Люлин.
На данный момент в Дубае работает множество европейских и американских марок от Burberry до Calvin Klein. Отечественным брендам придется конкурировать с ними так же, как в России до 2019 года.
«Нашим брендам придется доказать, что они не хуже, и побороться за своего покупателя. Но с учетом того, что они развивались в похожей среде, это посильная задача. К числу рисков можно отнести, как и в любом стартапе, высокий уровень конкуренции с международными марками, сложности логистики», — добавил вице-президент Союза торговых сетей.
Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что сейчас на рынке ОАЭ уже представлены несколько российских марок. В их числе: Lichi, Sodamoda, Nikita Efremov, Post Meridiem и Belle YOU.