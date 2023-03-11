Неизвестный выстрелил в витрину независимого книжного «Все свободны». Об этом говорится в телеграм-канале магазина.
Пуля пробила отверстие над буквой «М» в надписи «Миру — мир», которая расположена в витрине.
Владелец книжного Артем Фаустов сказал «Бумаге», что «ситуация не стоит внимания». Магазин открывал сбор средств на замену стекла, но уже через несколько часов написал, что необходимые средства получены, и поблагодарил за помощь.
«Все свободны» работает в Петербурге с 2011 года. Его адрес — улица Некрасова, 23. На сайте магазина сказано, что он специализируется на академическом и популярном нон-фикшене по философии, языкознанию, истории, социологии, антропологии, искусствоведению и прочим гуманитарным наукам.