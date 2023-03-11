Реклама
Новости

Витрину петербургского книжного «Все свободны» повредили выстрелом. На ней — надпись «Миру — мир»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:00

Неизвестный выстрелил в витрину независимого книжного «Все свободны». Об этом говорится в телеграм-канале магазина.

Пуля пробила отверстие над буквой «М» в надписи «Миру — мир», которая расположена в витрине.

Владелец книжного Артем Фаустов сказал «Бумаге», что «ситуация не стоит внимания». Магазин открывал сбор средств на замену стекла, но уже через несколько часов написал, что необходимые средства получены, и поблагодарил за помощь.

«Все свободны» работает в Петербурге с 2011 года. Его адрес — улица Некрасова, 23. На сайте магазина сказано, что он специализируется на академическом и популярном нон-фикшене по философии, языкознанию, истории, социологии, антропологии, искусствоведению и прочим гуманитарным наукам.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»