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НАСА: астероид может столкнуться с Землей через 23 года в День всех влюбленных

Семён Гудошников
Сегодня в 14:31

Астероид 2023 DW имеет небольшой шанс столкновения с Землей. Произойти это может через 23 года — 14 февраля 2046-го, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные НАСА.

Предполагается, что небесное тело пролетит на расстоянии 1,8 млн километров от Земли, но из‑за погрешности вычислений существует вероятность столкновения. NASA оценивает ее как 1 к 560, Европейское космическое агентство — как 1 к 625.

Диаметр астероида — 49,3 метра. Столкновение с Землей тела такого размера не приведет к вымиранию жизни, но со значительной территории потребуется эвакуация людей.

В данный момент 2023 DW находится в 18 млн километров от Земли и движется со скоростью 25 километров в секунду по орбите вокруг Солнца. Ученые продолжают вычислять траекторию космического тела, и данные еще могут измениться.

С 2046 по 2054 год возможны десять опасных сближений с этим астероидом. На случай, если он все-таки направится к Земле, у НАСА есть ударные зонды, способные изменить траекторию небесного тела.

В будущем предполагаются десять опасных сближений астероида с Землей в период с 2046 по 2054 год. На случай возможного столкновения у НАСА есть программа ударных зондов, которые могут изменить траекторию движения астероида.

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NASAКоммерсантЕвропейское космическое агентство
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