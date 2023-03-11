Дмитрий «Гоблин» Пучков получил президентский грант на свое шоу «Вечерний излучатель»

Как отмечает «Сирена», год назад Пучков уже получал грант от Фонда культурных инициатив, но в размере 18,7 млн рублей. Программа «Вечерний излучатель» выходила с августа по ноябрь прошлого года, блогер успел снять 40 выпусков.