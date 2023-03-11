Дмитрий «Гоблин» Пучков получил президентский грант на свое шоу «Вечерний излучатель»

Президентский фонд культурных инициатив одобрил грант на 19,2 млн рублей на шоу Дмитрия «Гоблина» Пучкова «Вечерний излучатель». Информация об этом есть на сайте фонда.
«Проект направлен на работу по защите российских культурно-нравственных ценностей, которые сегодня подвергаются беспрецедентным нападкам», — говорится в обосновании проекта.
Его целью называется «создание условий для распространения объективной и достоверной информации о культуре и общественно — политической жизни» в России.
Как отмечает «Сирена», год назад Пучков уже получал грант от Фонда культурных инициатив, но в размере 18,7 млн рублей. Программа «Вечерний излучатель» выходила с августа по ноябрь прошлого года, блогер успел снять 40 выпусков.
В шоу Гоблин обсуждает политические темы. После начала военной операции на Украине он поддержал действия российских властей и стал критиковать западные страны.