В ЮНИСЕФ рассказали о распространении холеры в 11 странах Африки

В 11 странах на юге и востоке африки распространилась холера. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на главу регионального представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Лике ван де Виль.
По мнению де Виль, странам, где увеличивается смертность от холеры, необходимо выделить 150 млн долларов. Это необходимо, чтобы остановить вспышку заболевания и помочь пострадавшим от него людям.
На данный момент в 11 странах зафиксированы 67822 случая заболевания холерой. Скончались от болехни 1788 человек. В ЮНИСЕФ ситуацию охарактеризовали как «чрезвычайно тревожную».
Вспышка холеры началась на юге Африки весной 2022 года. Ее эпицентр, как указывала южноафриканская радиостанция SABC, находился на юге Малави.
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