Apple TV+ показал трейлер шоу «Мой тип кантри» с Риз Уизерспун и Кейси Масгрейвс

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер документального сериала «Мой тип кантри» («My Kind of Country»), который создали при участии актрисы Риз Уизерспун («Блондинка в законе», «Большая маленькая ложь») и певицы Кейси Масгрейвс.
Артистки выступают исполнительными продюсерами и ведущими проекта. Специально для него они путешествуют вокруг света в поисках музыкантов, которые примут участие в конкурсе и станут новыми звездами кантри-сцены.
Согласно трейлеру, Уизерспун и Масгрейвс побывают в индийском Нью-Дели, мексиканском городе Чиуауа и южноафриканском Йоханнесбурге. Компанию им составят музыканты Джимми Аллен, Микки Гайтон и Орвилл Пек.
Вместе они выберут самых ярких кантри-артистов, их пригласят в Нашвилл — столицу кантри. Там Apple Music разыграет свой приз, который Уизерспун называет «меняющим жизнь».
Шоу выйдет на стриминговом-сервисе Apple TV+ 24 марта. Его победитель, как обещают создатели проекта, получит «беспрецедентную поддержку и представление на платформе».