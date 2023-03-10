Даниель Брюль сыграет Карла Лагерфельда в сериале-байопике

Немецкий актер и звезда фильмов «Бесславные ублюдки» и «На Западном фронте без перемен» Даниель Брюль сыграет Карла Лагерфельда в новом сериале Disney+ «Кайзер Карл» — так дизайнера называли в индустрии моды. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В основу сериала-байопика ляжет одноименная биографическая книга журналиста газеты Le Monde Рафаэля Бакке. По сюжету история начнется летом 1972 года и расскажет о том, как Лагерфельд становился преемником Коко Шанель, а затем и возглавил основанный ею модный дом.
В проекте также снимутся Арно Валуа и Алекс Луц, они сыграют Ива Сен-Лорана и Пьера Берже. Помимо них, в сериале задействованы Теодор Пеллерен и Аньес Жауи.
В качестве режиссеров выступят Жером Салль («Тотемы») и Одри Эструго («Тюремные пташки»). Продакшеном займется парижская студия Gaumont, работавшая над картиной «Люпен» с Омаром Си.