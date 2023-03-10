Даниель Брюль сыграет Карла Лагерфельда в сериале-байопике

В основу сериала-байопика ляжет одноименная биографическая книга журналиста газеты Le Monde Рафаэля Бакке. По сюжету история начнется летом 1972 года и расскажет о том, как Лагерфельд становился преемником Коко Шанель, а затем и возглавил основанный ею модный дом.