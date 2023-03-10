«Всё просто»: «Архстояние детское» объявило тему нового сезона и опен-кол

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно отправить до 20 апреля эскиз или макет проекта с описанием. Для этого на сайте есть специальная форма. Лучший проект будет реализован на «Архстоянии детском-2023», автор и его семья получат приглашение в Никола-Ленивец.