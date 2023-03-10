«Всё просто»: «Архстояние детское» объявило тему нового сезона и опен-кол

Темой «Архстояния детского», которое пройдет с 23 по 25 июня в Никола-Ленивце, станет «Всё просто». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
«Когда везде всё сложно, у детей всё просто — они принимают обстоятельства жизни и не сгущают краски, действуют по зову сердца, ведомые искренним истинным желанием и внутренним запросом», — отметили они, призвав взрослых учиться этой простоте у детей.
В программе фестиваля — арт-объекты, творческая мастерская от музеев и культурных институций Москвы, театральные постановки, дневные и ночные походы, дискотека, мультики под открытым небом и посиделки у костра. Подробная программа станет известна позже.
«Архстояние детское» предлагает создать для детской площадки Никола-Ленивца авторский объект — «Непросто качели». Организаторы отмечают, что качели — центральная точка любой детской площадки, место встреч, игр и общения.
Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно отправить до 20 апреля эскиз или макет проекта с описанием. Для этого на сайте есть специальная форма. Лучший проект будет реализован на «Архстоянии детском-2023», автор и его семья получат приглашение в Никола-Ленивец.