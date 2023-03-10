Президентские выборы в Турции пройдут в середине мая

Оппонентом Эрдогана на выборах станет кандидат от оппозиционной партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу. Свою избирательную кампанию турецкая оппозиция начала еще в феврале. Ее представители посещали районы землетрясения и обвиняли в большом количестве жертв действующую власть и коррупцию.