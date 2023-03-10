Президентские выборы в Турции пройдут в середине мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении президентских и парламентских выборов на 14 мая. Процедура подписания проводилась в президентском дворе, трансляцию вел местный телеканал CNN Türk.
По словам Эрдогана, указ будет опубликован 11 марта в официальной газете Турции. С этого дня Центризбирком Турции начнет готовить двухмесячный календарь выборов.
Президент напомнил, что изначально выборы были запланированы на 18 июня, но он перенес голосование, пользуясь полномочиями, данными 116-й статьей конституции страны.
При необходимости второй тур выборов пройдет 28 мая. Дату старта предвыборной кампании объявят 16 или 18 марта.
Оппонентом Эрдогана на выборах станет кандидат от оппозиционной партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу. Свою избирательную кампанию турецкая оппозиция начала еще в феврале. Ее представители посещали районы землетрясения и обвиняли в большом количестве жертв действующую власть и коррупцию.