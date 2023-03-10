Дженнифер Гарнер и Николай Костер-Вальдау в трейлере сериала «Последнее, что он сказал мне»

Apple TV+ выпустил трейлер сериала «Последнее, что он сказал мне» с Дженнифер Гарнер («Шпионка») и Николаем Костером-Вальдау («Игра престолов»). Премьера проекта состоится 14 апреля.
Гарнер играет женщину Ханну, чей муж Оуэн (Костер-Вальдау) однажды бесследно исчезает. Чтобы найти его, ей необходимо наладить отношения с падчерицей Бейли (Ангури Райс). В ходе расследования они понимают, что их любимый человек лгал на протяжении долгих лет.
В основу сериала лег одноименный роман-бестселлер Лоры Дейв. Он имел мгновенный успех и был продан тиражом более миллиона экземпляров.
Автор романа сама решила создать сериал и адаптировать историю вместе со своим мужем и партнером по производству Джошем Сингером («Обмани меня», «Грань»). Они также являются исполнительными продюсерами вместе с Гарнер и Риз Уизерспун («Большая маленькая ложь»).