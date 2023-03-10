Дженнифер Гарнер и Николай Костер-Вальдау в трейлере сериала «Последнее, что он сказал мне»

Гарнер играет женщину Ханну, чей муж Оуэн (Костер-Вальдау) однажды бесследно исчезает. Чтобы найти его, ей необходимо наладить отношения с падчерицей Бейли (Ангури Райс). В ходе расследования они понимают, что их любимый человек лгал на протяжении долгих лет.