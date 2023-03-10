Девушка купила винтажную сумку за $1. А потом узнала, что это Cartier стоимостью в тысячи долларов

Владелица винтажного магазина Чандлер Лесесн Уэст в ноябре 2021 года присмотрела на онлайн-распродаже сумочку, которая стоила всего один доллар, — женщина заказала ее, рассчитывая продать чуть дороже. Но в итоге сумка целый год пролежала среди других вещей, пока Уэст вновь не взяла ее в руки, пытаясь для начала понять, в каком году ее сделали. В тематических онлайн-группах ей сказали, что это французская вечерняя сумочка в стиле ар-деко 1920-х годов, а также комментаторы предположили, что камни могут быть драгоценными. Долго рассматривая вещь, Уэст наконец обнаружила на застежке маркировку французского ювелирного дома Cartier и обратилась к ювелиру — тот подтвердил, что в ней 12 настоящих бриллиантов.
Пораженная неожиданной находкой девушка обратилась к нескольким аукционным домам и остановилась на том, где ей сказали, что такая сумка может стоить до 4000 долларов. В ходе онлайн-торгов сумма выросла, и в итоге аксессуар от Cartier был продан за 7500 долларов.
Уэст утверждает, что получает в тиктоке множество положительных реакций на эту историю — пользователи радуются за нее и делают комплименты «меткому профессиональному глазу». И говорит, что уже решила, как потратит доставшиеся ей деньги: «Часть пойдет на погашение кредита, — рассказала она, — еще часть будет инвестирована обратно в бизнес. Кроме того, я хочу купить красивое винтажное платье, на которое уже положила глаз. Остальное отложу на сберегательный счет».