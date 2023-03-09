В Москве начались съемки экранизации романа Аси Лавринович «Загадай любовь»

Okko и кинокомпания «Окапи продакшн» объявили о старте съемок молодежного сериала «Загадай любовь». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
В основу проекта ляжет одноименный бестселлер популярного автора подростковых романов Аси Лавринович. Сюжет расскажет о трогательной истории первой любви. Главными героями станут старшеклассники, которые влюбляются, страдают, ищут понимание и поддержку у взрослых, учатся выстраивать отношения и ценить настоящее.
Кресло режиссера-постановщика займет Ольга Акатьева («Предпоследняя инстанция», «Я читаю»). Главные роли исполнят студенты Московской театральной Школы Олега Табакова Нелли Хаперская и Олег Кочетов.
В сериале также примут участие Татьяна Васильева, Мария Миронова, Максим Лагашкин, Кристина Бабушкина, Сергей Епишев, Никита Тарасов, Елена Панова, Ольга Хохлова, Ёла и Наталия Санько, Юрий Шлыков, Юрий Нифонтов, Варвара Шаталова, Егор Кирячок, Анастасия Байкаева и многие другие.
«Сейчас в кинематографе, в отличие от литературы, огромная нехватка добрых романтических историй любви для подростков и молодых людей. Эта экранизация именно такой милой и искренней книги очень важна для развития янг-эдалт-контента», — подчеркнула заместитель генерального продюсера Okko по детско-юношескому контенту Светлана Сонина.
Автор книги Ася Лавринович заявила, что испытывает от происходящего «непередаваемые, мурашечные и очень счастливые эмоции». «Моих героев ждут новые приключения: они оживут на экране. Рада быть частью этого процесса и благодарна профессионалам, которые исполнят мою заветную авторскую мечту», — отметила она.