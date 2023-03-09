В Москве начались съемки экранизации романа Аси Лавринович «Загадай любовь»

«Сейчас в кинематографе, в отличие от литературы, огромная нехватка добрых романтических историй любви для подростков и молодых людей. Эта экранизация именно такой милой и искренней книги очень важна для развития янг-эдалт-контента», — подчеркнула заместитель генерального продюсера Okko по детско-юношескому контенту Светлана Сонина.