В Литве заблокируют IP-адреса «России 1» и «Первого канала»

Комиссия по радио и телевидению Литвы (КРРТ) решила выдать провайдерам интернет-услуг инструкцию по ограничению доступа к IP-адресам телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и «Первого канала». Об этом сообщает пресс-служба организации.
Проверка комиссии показала, что телеканалы, попавшие под санкции, ведут трансляции в интернете. «Такие действия представляют серьезную прямую угрозу общественному порядку и безопасности ЕС», — подчеркивает КРРТ.
Доступ к IP-адресам российских СМИ должен быть заблокирован в течение пяти дней. Комиссия напомнила, что нарушение санкций влечет административную и уголовную ответственность.