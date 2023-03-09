В Литве заблокируют IP-адреса «России 1» и «Первого канала»

В июне 2022 года ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, ограничивающий вещание телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета» и «ТВ-Центр». В декабре Совет ЕС лишил лицензий на вещание НТВ, «Россию 1», РЕН ТВ и «Первый канал».