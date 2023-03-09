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В Литве заблокируют IP-адреса «России 1» и «Первого канала»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:25

Комиссия по радио и телевидению Литвы (КРРТ) решила выдать провайдерам интернет-услуг инструкцию по ограничению доступа к IP-адресам телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и «Первого канала». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Проверка комиссии показала, что телеканалы, попавшие под санкции, ведут трансляции в интернете. «Такие действия представляют серьезную прямую угрозу общественному порядку и безопасности ЕС», — подчеркивает КРРТ.

Доступ к IP-адресам российских СМИ должен быть заблокирован в течение пяти дней. Комиссия напомнила, что нарушение санкций влечет административную и уголовную ответственность.

В июне 2022 года ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, ограничивающий вещание телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета» и «ТВ-Центр». В декабре Совет ЕС лишил лицензий на вещание НТВ, «Россию 1», РЕН ТВ и «Первый канал».

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