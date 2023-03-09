Умер главред «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев

В возрасте 36 лет умер главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. Об этом сообщает РБК.
По данным прокуратуры Узбекистана, предварительное заключение судебно-медицинской экспертизы показало, что смерть наступила в результате хронической сердечно-легочной недостаточности и ишемической болезни сердца.
«Саша был невероятно профессиональным и талантливым человеком, обладавшим острейшим умом и добрым сердцем. Мы потеряли не только коллегу, но и близкого друга, который навсегда останется в нашей памяти», — сказали в редакции БК.
Александр Нечаев родился 12 мая 1986 года в Саратовской области. До «Бюллетеня кинопрокатчика» он работал в местном филиале «Комсомольской правды», а затем в «Российской газете».
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