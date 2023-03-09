Рэпер Птаха, попавший под обстрел в ДНР, второй день не выходит на связь

В сентябре прошлого года Птаха заявил, что отправится воевать на Украину. «Я так же, как и все, пойду и буду воевать. Без малейшего желания это делать, но для меня очень важно, меня воспитали так, что мужчина — это не просто особь мужского пола», — писал музыкант.