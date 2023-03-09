Рэпер Птаха, попавший под обстрел в ДНР, второй день не выходит на связь

Рэпер Давид Нуриев (Птаха), попавший накануне под обстрел в ДНР, до сих пор не выходит на связь. Об этом пиар-директор музыканта Марина Евстифеева рассказала Daily Storm.
Птаха поехал на Донбасс вместе с артистом «ЦАО Records» Андреем 3022. ТАСС со ссылкой на местного силовика писал, что рэпер планировал выступить перед российскими солдатами.
О пропаже Нуриева стало известно 8 марта примерно в 19.20. При этом на страничке его лейбла во «ВКонтакте» около полуночи появился пост, в котором Птаха заявил, что их с 3022 «ждет интересная прогулка по ДНР и ЛНР».
По словам артиста, они «решили выйти из зоны комфорта и пройтись по зоне соприкосновения в реальности».
СМИ со ссылкой на представительницу Птахи опубликовали последнее видео, которое удалось получить от артиста. На нем слышны звуки выстрелов.
В сентябре прошлого года Птаха заявил, что отправится воевать на Украину. «Я так же, как и все, пойду и буду воевать. Без малейшего желания это делать, но для меня очень важно, меня воспитали так, что мужчина — это не просто особь мужского пола», — писал музыкант.