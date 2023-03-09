Реклама
Новости

Рэпер Птаха, попавший под обстрел в ДНР, второй день не выходит на связь

Семён Гудошников
Сегодня в 11:33

Рэпер Давид Нуриев (Птаха), попавший накануне под обстрел в ДНР, до сих пор не выходит на связь. Об этом пиар-директор музыканта Марина Евстифеева рассказала Daily Storm.

Птаха поехал на Донбасс вместе с артистом «ЦАО Records» Андреем 3022. ТАСС со ссылкой на местного силовика писал, что рэпер планировал выступить перед российскими солдатами.

О пропаже Нуриева стало известно 8 марта примерно в 19.20. При этом на страничке его лейбла во «ВКонтакте» около полуночи появился пост, в котором Птаха заявил, что их с 3022 «ждет интересная прогулка по ДНР и ЛНР».

По словам артиста, они «решили выйти из зоны комфорта и пройтись по зоне соприкосновения в реальности».

СМИ со ссылкой на представительницу Птахи опубликовали последнее видео, которое удалось получить от артиста. На нем слышны звуки выстрелов.

В сентябре прошлого года Птаха заявил, что отправится воевать на Украину. «Я так же, как и все, пойду и буду воевать. Без малейшего желания это делать, но для меня очень важно, меня воспитали так, что мужчина — это не просто особь мужского пола», — писал музыкант.

расскажите друзьям
люди
Давид Нуриев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»