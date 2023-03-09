Реклама
Новости

«Это будет круто»: вышел тизер второго сезона «Бивиса и Баттхеда»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:00

Paramount+ опубликовал первый тизер второго сезона о Бивисе и Баттхеде.

В ролике показали дату релиза шоу. Премьера первых двух эпизодов состоится 20 апреля. «Это будет круто», — произнес Бивис.

Персонажи Бивис и Баттхед, созданные и озвученные сценаристом, продюсером и режиссером Майком Джаджем, впервые появились в его короткометражке «Бейсбол лягушкой» 1992 года.

После этого MTV заказал полноценный оригинальный сериал о персонажах. С 8 марта 1993-го по 28 ноября 1997 года на телеканале вышло семь сезонов. Затем в 2011 году шоу получило восьмой.

Сейчас на Paramount+ можно посмотреть полноценный мультфильм «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» о том, как подростки отправились в космическое путешествие c НАСА в 1998 году и загадочным образом оказались в 2091 году. На стриминге также представлен фильм 1996 года «Бивис и Баттхед уделывают Америку» и ремастированные версии классических сериалов.

расскажите друзьям
теги
NASA
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»