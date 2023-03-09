«Это будет круто»: вышел тизер второго сезона «Бивиса и Баттхеда»

Paramount+ опубликовал первый тизер второго сезона о Бивисе и Баттхеде.
В ролике показали дату релиза шоу. Премьера первых двух эпизодов состоится 20 апреля. «Это будет круто», — произнес Бивис.
Персонажи Бивис и Баттхед, созданные и озвученные сценаристом, продюсером и режиссером Майком Джаджем, впервые появились в его короткометражке «Бейсбол лягушкой» 1992 года.
После этого MTV заказал полноценный оригинальный сериал о персонажах. С 8 марта 1993-го по 28 ноября 1997 года на телеканале вышло семь сезонов. Затем в 2011 году шоу получило восьмой.
Сейчас на Paramount+ можно посмотреть полноценный мультфильм «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» о том, как подростки отправились в космическое путешествие c НАСА в 1998 году и загадочным образом оказались в 2091 году. На стриминге также представлен фильм 1996 года «Бивис и Баттхед уделывают Америку» и ремастированные версии классических сериалов.