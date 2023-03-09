«Это будет круто»: вышел тизер второго сезона «Бивиса и Баттхеда»

Сейчас на Paramount+ можно посмотреть полноценный мультфильм «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» о том, как подростки отправились в космическое путешествие c НАСА в 1998 году и загадочным образом оказались в 2091 году. На стриминге также представлен фильм 1996 года «Бивис и Баттхед уделывают Америку» и ремастированные версии классических сериалов.