THR: Джон Бернтал вернется к роли Карателя в новом сериале о Сорвиголове

Джон Бернтал может вернуться к роли Фрэнка Касла (Карателя) в новом сериале Marvel «Сорвиголова: Рожденный заново», съемки которого начнутся в марте. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
Насколько важной будет роль персонажа в перезапуске шоу, неизвестно. В сериале также снимутся Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио, которые вновь сыграют Мэтта Мердока и Кингпина соответственно.
Бернтал впервые исполнил роль убитого горем отца, превратившегося в мстителя, во втором сезоне «Сорвиголовы» на Netflix. В дальнейшем он снял свой собственный сериал «Каратель» для стриминга.
Действие «Сорвиголовы: Рожденный заново» будет развиваться после событий сериала от Netflix. Шоу будет состоять из 18 эпизодов, которые начнут выпускать на Disney+ в 2024 году.