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THR: Джон Бернтал вернется к роли Карателя в новом сериале о Сорвиголове

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:50

Джон Бернтал может вернуться к роли Фрэнка Касла (Карателя) в новом сериале Marvel «Сорвиголова: Рожденный заново», съемки которого начнутся в марте. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Насколько важной будет роль персонажа в перезапуске шоу, неизвестно. В сериале также снимутся Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио, которые вновь сыграют Мэтта Мердока и Кингпина соответственно.

Бернтал впервые исполнил роль убитого горем отца, превратившегося в мстителя, во втором сезоне «Сорвиголовы» на Netflix. В дальнейшем он снял свой собственный сериал «Каратель» для стриминга.

Действие «Сорвиголовы: Рожденный заново» будет развиваться после событий сериала от Netflix. Шоу будет состоять из 18 эпизодов, которые начнут выпускать на Disney+ в 2024 году.

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Джон БернталЧарли Кокс
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