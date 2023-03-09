Умер французский певец Марсель Амон

В возрасте 93 лет умер французский певец и актер Марсель Жан-Пьер Бальтазар Мирамон, известный под псевдонимом Марсель Амон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Причина смерти актера неизвестна.
Марсель Амон приобрел свою известность в середине 1950-х после выступлений в парижском концертном зале «Олимпия» перед концертами Эдит Пиаф. В это же период он сыграл в фильме «Невеста слишком хороша» с Бриджит Бардо в главной роли.
В 1960-е и 1970-е годы Амон был востребованным артистом, исполнявшим песни как собственного сочинения, так и написанные Шарлем Азнавуром и Клодом Нугаро. Но в 1980-х годах он практически ушел со сцены и посвятил время работе над книгами.
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