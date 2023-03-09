Умер французский певец Марсель Амон

В 1960-е и 1970-е годы Амон был востребованным артистом, исполнявшим песни как собственного сочинения, так и написанные Шарлем Азнавуром и Клодом Нугаро. Но в 1980-х годах он практически ушел со сцены и посвятил время работе над книгами.