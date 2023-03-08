Вышел трейлер триллера «Поймать убийцу» с Шейлин Вудли

На ютуб-канале Movie Coverage опубликовали трейлер триллера «Поймать убийцу» (в другом переводе — «Мизантроп»), главную роль в котором исполнила Шейлин Вудли, звезда сериала «Большая маленькая ложь» и трилогии «Дивергент».
В фильме она сыграла офицера полиции, которой предстоит расследовать серию убийств без единой улики или зацепки. Девушку привлекают к делу, поскольку она, по словам коллег, «скорее тот, кого арестовывают, чем нанимают» в ФБР.
Режиссером триллера выступил Дамиан Шифрон. Он снял «To Catch a Killer» (так фильм называется в оригинале) по собственному сценарию, написанному в соавторстве с Джонатаном Вейкхэмом.
Помимо Вудли, в картине снялись Бен Менделсон («Сирано», «Молочные зубы»), Йован Адепо («Вавилон», «Соболезную вашей утрате»), Ральф Айнесон («Чернобыль», «Баллада Бастера Скраггса») и Ричард Земан («Послезавтра»).
Фильм выйдет в кинопрокат в России 20 апреля.