ОАЭ выделили 4 млн долларов на помощь украинским детям

ОАЭ выделили 4 млн долларов пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на территории Украины детям. Такое решение принял президент страны Мухаммед бен Заида Аль Нахайяна после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской, сообщает WAM.
«Его высочество шейх Мухаммед подтвердил приверженность ОАЭ оказанию постоянной гуманитарной помощи народу Украины, подчеркнув при этом важность международных и региональных усилий, направленных на достижение политического решения для восстановления безопасности, стабильности и мира», — говорится в сообщении госагентства.
Деньги направятся на реализацию проекта детских домов семейного типа, которым занимается благотворительный фонд Зеленской. Планируется появление десяти таких учреждений, в которых разместятся по 100 человек в каждом.
Власти Украины обвиняют Россию в депортации населения с начала военной спецоперации. Генпрокуратура страны расследует больше 20 дел о депортации украинцев, а также изучает заявления о насильственном вывозе в РФ более 210 тыс. детей, заявляла в июне 2022 года вице-премьер Украины Ирина Венедиктова.
Посольство России в США отрицает депортацию украинских детей. Там заявили, что РФ «приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ».