ОАЭ выделили 4 млн долларов на помощь украинским детям

Власти Украины обвиняют Россию в депортации населения с начала военной спецоперации. Генпрокуратура страны расследует больше 20 дел о депортации украинцев, а также изучает заявления о насильственном вывозе в РФ более 210 тыс. детей, заявляла в июне 2022 года вице-премьер Украины Ирина Венедиктова.