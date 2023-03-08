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Сеть отелей Azimut свернет бизнес в Европе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:45

Сеть отелей Azimut решила прекратить ведение бизнеса в европейских странах, сообщил РБК представитель управляющей активами бизнесмена Александра Клячина компании Gleden Invest. Процесс сворачивания завершится в течение года.

В 2022 году Gleden Invest управляла восемью отелями в Германии и Австрии, а сейчас, по публичным данным, их осталось три — в Дрездене, Эрдинге и Нюрнберге. В списке на сайте компании теперь отсутствуют Берлин, Кельн, Мюнхен и Вена — вместо названия Azimut в сервисе Booking.com указано acom-Hotel. Этот бренд, по словам собеседника издания, не имеет отношения к Gleden Invest.

Azimut не объяснил причин ухода из Европы. Эксперты предполагают, что это связано с трудностями из‑за российской «прописки» компании, а также с санкциями и сложностями в осуществлении трансграничных платежей.

При этом в 2023 и 2024 годах планируется открытие двух новых гостиниц под управлением Gleden Invest в Израиле, а также в странах СНГ.

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Александр Клячин
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