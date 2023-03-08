Сеть отелей Azimut свернет бизнес в Европе

В 2022 году Gleden Invest управляла восемью отелями в Германии и Австрии, а сейчас, по публичным данным, их осталось три — в Дрездене, Эрдинге и Нюрнберге. В списке на сайте компании теперь отсутствуют Берлин, Кельн, Мюнхен и Вена — вместо названия Azimut в сервисе Booking.com указано acom-Hotel. Этот бренд, по словам собеседника издания, не имеет отношения к Gleden Invest.