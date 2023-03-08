Wildberries сообщил о росте доли предпринимательниц на маркетплейсе в 2022 году — с 53% до 56%. Большей части продавщиц меньше 35 лет, сообщили РБК в пресс-службе компании.
Количество предпринимательниц младше 35 лет увеличилось на 21% год к году и достигло 72%, из них 24% — меньше 25 лет. 40% предпринимательниц продают одежду, обувь и аксессуары, еще 21% торгуют товарами для дома и ремонта, 10% — детские товары. Бытовую технику и электронику на Wildberries в два раза чаще продают мужчины.
В конце 2020 года 54% бизнесменов на Wildberries составляли мужчины, а по итогам 2021-го женщин было уже 53%. Почти все предпринимательницы, участвовавшие в исследовании маркетплейса (95%), сообщили, что позитивно оценивают перспективы своего бизнеса.
В марте 2021 года Федеральная налоговая служба оценила долю женщин среди предпринимателей в сфере малого бизнеса в 40,2%. Чаще всего самозанятые женщины работают в сферах рекламы и маркетинга, репетиторства, дизайна интерьеров, пошива одежды и создания собственной продукции.