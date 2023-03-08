Количество предпринимательниц младше 35 лет увеличилось на 21% год к году и достигло 72%, из них 24% — меньше 25 лет. 40% предпринимательниц продают одежду, обувь и аксессуары, еще 21% торгуют товарами для дома и ремонта, 10% — детские товары. Бытовую технику и электронику на Wildberries в два раза чаще продают мужчины.