Кроме клипов на Muztube доступны лайв-выступления, интервью и репортажи «Муз-ТВ», а также новости шоу-бизнеса. К примеру, сейчас на главной странице такие заголовки: «Shaman шокировал поклонников новостью о последнем концерте», «Dava не стал отрицать роман с Агатой Муцениеце» и «Мама Ольги Бузовой раскрыла неожиданные подробности о ее личной жизни».