Кроме клипов на Muztube доступны лайв-выступления, интервью и репортажи «Муз-ТВ», а также новости шоу-бизнеса. К примеру, сейчас на главной странице такие заголовки: «Shaman шокировал поклонников новостью о последнем концерте», «Dava не стал отрицать роман с Агатой Муцениеце» и «Мама Ольги Бузовой раскрыла неожиданные подробности о ее личной жизни».
Muztube планирует конкурировать с YouTube, Rutube и VK. Представитель платформы называет ее запуск продолжением стратегии развития «Медиа1» в области цифровой трансформации. Предполагается, что ресурс расширит интерактивные возможности зрителей «Муз-ТВ».
Эксперты оценивают запуск Muztube в 15 млн рублей и отмечают, что, пока весь музыкальный контент есть на удобном YouTube, новая платформа от «Медиа1» достаточно бесполезна.
В марте 2022 года YouTube отключил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и мерч. В Госдуме обсуждали блокировку видеохостинга, а российские компании стали продвигать свои аналоги, включая Rutube и «VK Видео». В декабре 2022 года показ музыкальных клипов запустила «Яндекс Музыка».