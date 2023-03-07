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Владелец «Муз-ТВ» запустил Muztube — очередной отечественный аналог YouTube

Семён Гудошников
Сегодня в 17:59

Холдинг «Медиа1» (телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце», оператор наружной рекламы Gallery, радиохолдинг «Выбери радио») запустил бета-версию портала музыкальных клипов Muztube. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя платформы.

Кроме клипов на Muztube доступны лайв-выступления, интервью и репортажи «Муз-ТВ», а также новости шоу-бизнеса. К примеру, сейчас на главной странице такие заголовки: «Shaman шокировал поклонников новостью о последнем концерте», «Dava не стал отрицать роман с Агатой Муцениеце» и «Мама Ольги Бузовой раскрыла неожиданные подробности о ее личной жизни».

Muztube планирует конкурировать с YouTube, Rutube и VK. Представитель платформы называет ее запуск продолжением стратегии развития «Медиа1» в области цифровой трансформации. Предполагается, что ресурс расширит интерактивные возможности зрителей «Муз-ТВ».

Эксперты оценивают запуск Muztube в 15 млн рублей и отмечают, что, пока весь музыкальный контент есть на удобном YouTube, новая платформа от «Медиа1» достаточно бесполезна.

В марте 2022 года YouTube отключил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и мерч. В Госдуме обсуждали блокировку видеохостинга, а российские компании стали продвигать свои аналоги, включая Rutube и «VK Видео». В декабре 2022 года показ музыкальных клипов запустила «Яндекс Музыка».

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