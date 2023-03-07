Carlsberg планирует продать российский бизнес до начала лета 2023 года

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group объявила о планах продать российское подразделение до начала лета 2023 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Параллельно с тем генеральный директор Carlsberg Кеес т’Харт объявил об уходе в отставку — при этом кресло руководителя сохранится за ним еще полгода, он же намерен и закрыть сделку по продаже бизнеса компании в России.
4 марта 2022 года Carlsberg остановила инвестиции в России и заморозила экспорт в страну, а спустя еще шесть дней сообщила, что прекратит выпуск пива под флагманским брендом на российской территории.
В РФ Carlsberg производит пиво под брендами Kronenbourg, Holsten, Tuborg, владеет компанией «Балтика» — второй по величине на местном рынке. На конец марта 2022-го в штате Carlsberg в России числилось 8400 сотрудников.
В июне министр финансов Антон Силуанов заявил, что дисконт при продаже российского бизнеса зарубежными компаниями должен составить как минимум 50% от последней оценки — на такую цифру опирается правкомиссия по иностранным инвестициям. «Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки», — сообщил он.