Новый фильм Павла Лунгина «Василиса и королева лайков» выйдет в конце 2023 года

«Это история о сосланном на Землю за хулиганство Деде Морозе и его приключениях на этой земле. Он пытается жить, пытается быть человеком, но у него это не получается. Этот фильм еще и про детские травмы, про детскую любовь, про обиды. <…> Мне очень хотелось попытаться придумать фильм, который посмотрят. Получился он или нет, я не знаю, но съемки уже завершены», — сообщил он.