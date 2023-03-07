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Новый фильм Павла Лунгина «Василиса и королева лайков» выйдет в конце 2023 года

Денис Ламехов
Сегодня в 11:24

Новый фильм Павла Лунгина «Василиса и королева лайков» выйдет в конце 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на заявление режиссера.

«Это история о сосланном на Землю за хулиганство Деде Морозе и его приключениях на этой земле. Он пытается жить, пытается быть человеком, но у него это не получается. Этот фильм еще и про детские травмы, про детскую любовь, про обиды. <…> Мне очень хотелось попытаться придумать фильм, который посмотрят. Получился он или нет, я не знаю, но съемки уже завершены», — сообщил он.

Лунгин добавил: «Меня сейчас волнует успех тиктокеров, меня волнует, куда идут эти лайки. Что это за такой феномен лайков? Почему люди так хотят эти миллионы лайков, откуда и куда они идут? Это новая тайная магия, может быть, это новое волшебство?»

По его словам, решение снять фильм в жанре сказки — это не ответ на запрос зрителя, нуждающегося в массовом кино, а личный режиссерский интерес.

«Если посмотреть самые популярные блоги, понаблюдать, что снимают тиктокеры, там тоже жизнь колеблется между бытовой реальностью и эпатажем, эксцентрикой, мистикой. Мне кажется, именно это делает фильм современным», — говорил Лунгин ранее.

Главную роль в картине сыграет Сергей Гармаш. Также в съемках заняты Маша Лобанова, Дарья Мороз, Юрий Кузнецов и Агриппина Стеклова.

Прославившийся лентами «Такси-блюз», «Луна-парк» и «Остров», он никогда не снимал сказок: «Всегда немного страшно, но азарт побеждает. Я люблю новые жанры пробовать, получается, не получается — другое дело. У меня были политический триллер „Олигарх“, музыкальный фильм „Дама пик“, философский „Остров“ — это все совершенно разные истории. Но мне все интересно».

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Павел ЛунгинСергей ГармашДарья МорозЮрий КузнецовАгриппина Стеклова
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