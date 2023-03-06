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Оскароносный режиссер Алекс Гибни выпустит документальный фильм об Илоне Маске

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:22

Американский режиссер Алекс Гибни, известный как обладатель премии «Оскар» за документальную ленту «Такси на темную сторону» и автор еще десятков громких киноработ, выпустит фильм об Илоне Маске. Об этом сообщил Deadline.

Кинематографист работает над этим проектом уже в течение нескольких месяцев. Издание описывает будущую картину под названием «Маск» «определяющим и неприукрашенным исследованием мультимиллиардера».

Созданием документальной ленты занимается компания Jigsaw Productions совместно с Closer Media, Anonymous Content и Double Agent. Над проектом работают продюсеры Джесси Дитер, Стейси Оффман и Ричард Перелло.

Также в разработке фильма участвуют Джоуи Марра, Чжан Ксин, Уильям Хорберг, Ник Шумакер, Джессика Гримшоу, Дон Олмстед, Дэвид Левин, Дана О’Киф, Тедди Шварцман, Майкл Хеймер, Ярив Милчан и Майкл Шефер.

«Я работал над этим фильмом время от времени в течение некоторого времени и очень взволнован им. Я в восторге от этой экстраординарной группы, которая работает со мной. Вперед!» — заявил Гибни.

Гибни выступает одним из продюсеров «Маска». Ранее он снял такие документальные ленты как «Гражданин Х» о Михаиле Ходорковском, «Стив Джобс: человек в машине» о создателе Apple, «Ложь Армстронга» о велогонщике Лэнсе Армстронге.

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