Apple TV+ показал трейлер экшн-ромкома «Ghosted» с Аной де Армас и Крисом Эвансом

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер романтической экшн-комедии «Ghosted», в которой главные роли исполнили Ана де Армас («Блондинка», «Достать ножи») и Крис Эванс («Сотовый», «Первый мститель»).
В ролике американец по имени Коул знакомится на автомобильной парковке с очаровательной девушкой Сейди. Он приглашает новую знакомую на свидание, в ходе которого влюбляется и начинает мечтать о том, что Сейди — «та самая».
Парень рассказывает о девушке родителям, однако Сейди в какой‑то момент пропадает со связи. Мама Коула советует ему поехать в Лондон и найти подругу на случай, если с телефоном той что‑то случилось.
Вдохновленный романтическим поступком, герой действительно летит через океан на поиски Сейди, несмотря на опасения, что девушка попросту потеряла к нему интерес. В Лондоне Коула похищают неизвестные преступники.
Освобождает из плена Коула, к удивлению парня, его возлюбленная. Она ловко расправляется со злоумышленниками и заявляет неудачливому бойфренду, что работает на спецслужбы.
Криминальная группа, как оказывается, охотилась именно на Сейди. Но преступники приняли Коула за так называемого «налогового инспектора», который был им нужен. Теперь ему вместе с Сейди приходится убегать от преследования.
Коул, что неудивительно, оказывается совсем не готов к экстремальному погружению в криминальный мир. Тем не менее, он, судя по всему, полон решимости защитить свою девушку от любой угрозы.
Угрозу для пары будет составлять банда, возглавляемая Левекем. В его роли в фильме появится Эдриен Броди («Пианист», «Французский вестник»). Также в актерский состав картины вошли Майк Мо, Тим Блейк Нельсон, Марван Кензари, Анна Дивер Смит, Лиззе Бродвей, Мустафа Шакир, Тийя Сиркар, Эми Седарис и Тейт Донован.
«Ghosted» поставил режиссер Декстер Флетчер («Рокетмен», «Богемская рапсодия») по сценарию Рэтта Риза и Пола Верника (оба — «Зомбиленд»). Продюсерами проекта выступили Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер и Джули Дейли. Фильм выйдет на стрим-платформе Apple TV+ в апреле.