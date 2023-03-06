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Собор Парижской Богоматери вновь откроется в конце 2024 года

Юлия Онодэра
Вчера в 23:41

Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам-де-Пари, откроется после масштабного восстановления в конце 2024 года. Об этом сообщил Independent со ссылкой на французские власти.

По их словам, работы по реставрации собора, поврежденного пожаром в 2019 году, продвигаются достаточно быстро. Это позволяет надеяться, что верующие и туристы смогут посетить достопримечательность вновь уже в следующем году.

«Возвращение шпиля в небе Парижа, на мой взгляд, станет символом того, что мы выигрываем битву на Нотр-Дам», — заявил генерал Жан-Луи Жоржелин, ответственный за проект реконструкции собора.

Восстановление Собора Парижской Богоматери началось в 2022 году после двухлетней работы по приданию памятнику устойчивости. Власти Франции решили воссоздать прежний облик храма, в том числе — создать копию шпиля XIX века, который полностью сгорел при пожаре.

Ранее команда, работающая над реставрацией Нотр-Дама, заявляла, что намерена выполнить цель, которую перед ней поставил президент Эммануэль Макрон. Лидер Франции хотел, чтобы собор вновь открыл свои двери к Олимпиаде 2024 года.

Министр культуры Рима Абдул-Малак пояснила, что собор действительно откроется в 2024 году, хоть и по завершении Олимпийских Игр, но работы в нем продолжатся и после. Часть реставрации запланирована на 2025 год.

«Самая большая сложность заключается в том, чтобы каждый день точно соответствовать плану, который мы составили. Нам предстоит выполнить множество различных работ: каркас, живопись, камни, свод, орган, витражи и так далее», — сказал Жоржелин.

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