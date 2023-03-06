Тренера Ирину Винер-Усманову отстранили от гимнастики на два года

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российского тренера Ирину Винер-Усманову от работы на соревнованиях на два года. Об этом сообщил ТАСС.
Винер запретили участвовать в любом качестве в международных турнирах, а также получать на них аккредитацию. Она не сможет выступать ни главой российской делегации, ни тренером, ни каким‑либо иным официальным представителем.
Двухлетнее отстранение «будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет», отметили в федерации.
26 февраля 2022 года FIG ограничила возможности для выступлений российских и белорусских спортсменов — им разрешили участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе. 4 марта FIG запретила атлетам из России и Беларуси выступать под своей эгидой.
Причиной отстранения Винер стал скандал на Олимпийских играх в Токио. Тогда гимнастки Дина и Арина Аверина остались без золота, после чего президент Всероссийской федерации художественной гимнастики жестко раскритиковала судейство.
Позднее кандидатуру российского арбитра Натальи Кузьминой сняли с выборов в технический комитет FIG. ВФХГ заявила, что подготовит «нормального» кандидата. Такой комментарий был связан с тем, что именно Кузьмина возглавляла техкомитет на Олимпиаде в Токио, который не обнаружил нарушений в работе судей на Играх.