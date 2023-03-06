Тренера Ирину Винер-Усманову отстранили от гимнастики на два года

Позднее кандидатуру российского арбитра Натальи Кузьминой сняли с выборов в технический комитет FIG. ВФХГ заявила, что подготовит «нормального» кандидата. Такой комментарий был связан с тем, что именно Кузьмина возглавляла техкомитет на Олимпиаде в Токио, который не обнаружил нарушений в работе судей на Играх.