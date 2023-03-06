Sony Music Entertainment выпустит мультсериал о Лионеле Месси

Компания Sony Music Entertainment выпустит анимационный сериал об аргентинском футболисте Лионеле Месси. Об этом сообщил Deadline.
В проекте Месси предстанет ребенком, который сталкивается со сложностями во время прохождения видеоигры. Мультсериал будет предназначен для детской и подростковой аудитории.
Он выйдет одновременно на английском, испанском и нескольких других языках. Шоу будут сопровождать оригинальные музыкальные треки от артистов и композиторов Sony Music Entertainment.
Футболист сам примет участие в разработке проекта вместе со своей командой. Leo Messi Management намерен курировать сериал и заниматься его дистрибуцией. На какой площадке можно будет увидеть шоу, пока неясно.
«Я с детства всегда любил мультсериалы, и мои дети — большие поклонники анимационных персонажей. Возможность участвовать в анимационном проекте делает меня счастливым, поскольку это воплощает одно из моих мечтаний», — заявил Месси.
Звукозаписывающий лейбл Sony Music Entertainment занимается в том числе продюсированием подкастов и созданием документальных фильмов. Мультсериал о Месси станет для компании первым анимационным проектом.