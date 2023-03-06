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«Амедиатека» поделилась трейлером драматического сериала «Северная мафия»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:41

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» выложил трейлер сериала «Северная мафия». Авторы называют его криминальной драмой с черным юмором.

Это история о борьбе за власть между членами семьи, контролирующей предприятия и территории дикой природы в небольшом поселении. После смерти матриарха семейства ее мятежные родственники должны грамотно разделить наследство, а также вернуть награбленные земли первоначальным владельцам. На похоронах раскрывается ее последнее желание, которое шокирует всех, но это только начало.

Одну из главных ролей исполнил Микаэль Персбрандт из «Полового воспитания». Вместе с ним снялись Ааке Каллиала, Анна-Майя Туокко, Самули Эдельманн. Страна, снявшая «Северную мафию», — Финляндия.

Премьера в «Амедиатеке» состоится состоится 13 марта. Весь сезон целиком можно будет глянуть 19 марта.

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Микаэль Персбрандт
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