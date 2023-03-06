«Амедиатека» поделилась трейлером драматического сериала «Северная мафия»

Это история о борьбе за власть между членами семьи, контролирующей предприятия и территории дикой природы в небольшом поселении. После смерти матриарха семейства ее мятежные родственники должны грамотно разделить наследство, а также вернуть награбленные земли первоначальным владельцам. На похоронах раскрывается ее последнее желание, которое шокирует всех, но это только начало.