Дизайнерское платье, короткие уложенные волосы: блогерка в точности воссоздала образ принцессы Дианы

Тиктокерка Роуз Нора Анна получила популярность, примеряя на себя образы и прически, популярные в 1970-х, 1980-х годах. Зачастую она в точности воссоздавала образы знаменитостей тех лет — например, актрисы Оливии Ньютон-Джон или певицы Франс Галль. Но самый большой ажиотаж среди зрителей вызывают ее перевоплощения в принцессу Диану.
Например, в середине февраля @70srose вновь выложила подобный ролик: под трек «Bad» Майкла Джексона девушка появляется перед камерой с короткими уложенными волосами в элегантном светло-голубом платье.
Ролик набрал более 2,6 млн просмотров, и комментаторы поражаются, насколько сильно блогерка похожа на трагически погибшую леди Ди. «10/10 — осталось только представиться королю Карлу и его супруге», — пишут под роликом.
Но оказалось, что столь успешное перевоплощение в королевскую особу — последнее для @70srose. За день до этого тиктока она выложила на своем ютуб-канале почти получасовое видео, где объяснила свое решение. «Моя „эра принцессы Дианы“ закончилась еще в прошлом году, — говорит девушка. — Я хочу, чтобы люди увидели, кем я являюсь на самом деле».
Финальное перевоплощение произошло благодаря дизайнеру одежды Новеллини — он захотел воссоздать платье, в котором леди Ди появилась на Каннском кинофестивале в 1987 году. Во влоге показан процесс создания прически, примерка платья и фотосессия на красной ковровой дорожке в театральном фойе.
Чтобы максимально погрузиться в образ, Роуз Нора Анна даже использовала любимый парфюм принцессы. «Этот проект — самый большой и захватывающий из всех, что когда‑либо были в моей жизни», — признается блогерка.