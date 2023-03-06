Дизайнерское платье, короткие уложенные волосы: блогерка в точности воссоздала образ принцессы Дианы

Но оказалось, что столь успешное перевоплощение в королевскую особу — последнее для @70srose. За день до этого тиктока она выложила на своем ютуб-канале почти получасовое видео, где объяснила свое решение. «Моя „эра принцессы Дианы“ закончилась еще в прошлом году, — говорит девушка. — Я хочу, чтобы люди увидели, кем я являюсь на самом деле».