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Винный дом «Абрау-Дюрсо» продал винодельческое поместье Château d’Avize во Франции

Виктория Шанина
Сегодня в 13:10

Крупнейший российский производитель игристых вин, группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала французский шампанский дом Château d’Aviz. Об этом РБК рассказал президент группы Павел Титов.

По его словам, сделка состоялась еще в январе 2022 года. Сумма сделки и новый владелец не раскрываются. Известно только, что актив приобрел местный винодел.

Титов добавил, что решение продать винодельческое поместье во Франции было принято, поскольку в последние годы компании становилось все сложнее работать в этой стране.

Поместье Château d’Avize расположено в провинции Шампань на северо-востоке Франции. До 2009 года оно принадлежало группе LVMH, а в 2010-м поместье купил дом «Абрау-Дюрсо».

На сайте компании отмечается, что у винного хозяйства 2 гектара виноградников. Там производится шампанское марок Foliagе, Château d’Avize и Titov & Fils (в переводе с французского «Титов и сын»).

Последний бренд по-прежнему принадлежит семье Титовых. Новый владелец Château d’Avize по условиям сделки продолжит производить шампанское Titov & Fils и поставлять его в Россию.

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